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Gençlik ve Değişim Derneği, Güney Kıbrıs'taki projeye katıldı

Gençlik ve Değişim Derneği, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nde düzenlenen ’OLC: Eris Apple for Conflict Resolution’ isimli eğitim kursuna katıldı.

Gençlik ve Değişim Derneği, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'OLC: Eris Apple for Conflict Resolution' isimli eğitim kursuna katıldı.


Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve gençlerin Avrupa hayallerini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen projeye katılım sağladı.


Konuyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Erasmus+ programı tarafından desteklenen OLC: Eris Apple for Conflict Resolution isimli eğitim kursuna katıldıklarını söyledi. Suvari, “Kursa, Portekiz, Kıbrıs, Norveç, İspanya, Fransa, Ürdün, Ukrayna, Türkiye ve İtalya'dan 26 kişi katılım sağladı. Çatışma yönetimi, şiddetsiz iletişim, forum tiyatro, empati kurma gibi konularda eğitimlerin gerçekleştirildiği eğitim kursunda başta rol oynama, oyun geliştirme, farklı atölye çalışmaları, kültür gecesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Yurt dışındaki eğitim programlarını çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bu projelerde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

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