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Gen?lik ve De?i?im Derne?i'nden ?cretsiz ?ngilizce kursu

Gen?lik ve De?i?im Derne?i, g?n?ll?lerine y?nelik ?cretsiz ?ngilizce kursu a?t?.


Merkezi Diyarbak?r'da bulunan ve T?rkiye'nin farkl? ?ehirlerindeki maddi durumu d???k gen?lerin Avrupa'ya gitme hayalini ger?e?e d?n??t?ren Dernek binalar?nda verilen kursa, gen?ler yo?un ilgi g?sterdi.


Konu ile ilgili bilgi veren Gen?lik ve De?i?im Derne?i Ba?kan? Umut Suvari, dernek g?n?ll?lerine y?nelik ?cretsiz ?ngilizce kursu ba?latt?klar?n? s?yledi. Suvari, ?Derne?imiz, maddi durumu d???k olan ve Avrupa tecr?besi ya?amak isteyen gen?lerin hayalini ger?e?e d?n??t?r?yor. Bunu yaparken de gen?lerimizin kendilerini ifade edebilecek kadar ?ngilizce bilmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle dernek b?nyesinde g?n?ll?lerimize y?nelik ?ngilizce kursu ba?latt?k. Kursumuz ?cretsiz, isteyen faydalanabilir? dedi.

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