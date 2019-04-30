Gezer, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kaya çiftinin düğün merasimine katıldı.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, AK Parti eski yönetim kurulu üyesi Cuma ve Berivan Kaya çiftinin düğün merasimine katıldı. Burada genç çiftlere mutluluk dileklerinde bulunun Gezer, "Genç çiftimize bu en mutlu gecelerinde bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbimiz iki cihanda da mutluluklarını daim kılsın inşallah" dedi.