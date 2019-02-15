Gezer, köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, 31 Mart yerel seçimler öncesinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Erkan Gezer ve yönetim ile yürütme kurulundan oluşan heyetler köy köy gezerek, vatandaşlara Ak Parti hizmetlerini anlatıp yerel seçimlerde destek istiyor.

Seçim çalışmaları kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile bilikte ilçeye bağlı Gömettaş, Topraktaş köylerini ziyaret eden Başkan Erkan Gezer, vatandaşları dinleyip, AK Parti hizmetlerini anlattı. Gezer, daha güzel bir Diyarbakır için, daha güzel bir Bağlar için vatandaşların hizmet odaklı belediyeleri seçmesi gerektiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan hizmetleri hatırlatan Gezer, daha yaşanır bir ilçe için vatandaşlardan AK Partiye destek istedi. Vatandaşlar da ziyaretlerden dolayı memnun olduklarını belirterek hizmet edebileceğine inandıkları partiyi destekleyeceklerini dile getirdi.