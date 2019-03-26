Gezer memleket işi gönül işi standı açılışını yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.

31 Mart yerel seçime destek için AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, yapılan hizmetleri ve yapılacak olan yatırımları vatandaşa broşürleri kendi eliyle dağıtarak anlattı. Yerel seçimlere sayılı günler kala stant açılışı sonrası ziyaretlerine de devam eden Gezer, ilçe yönetimi ile Bağlar ilçesinde bulunan Polis Okulu, sağlık ocağı, Dörtyol ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafını gece gündüz demeden ziyaret etmeye devam ediyor. Samimiyetle destek sözü alan Gezer, hizmet sözü vererek destek toplamaya devam ediyor.