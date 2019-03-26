İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gezer memleket işi gönül işi standı açılışını yaptı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, ilk broşürleri kendi eliyle vatandaşa dağıttı.


31 Mart yerel seçime destek için AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, memleket işi gönül işi standı açılışını yaparak, yapılan hizmetleri ve yapılacak olan yatırımları vatandaşa broşürleri kendi eliyle dağıtarak anlattı. Yerel seçimlere sayılı günler kala stant açılışı sonrası ziyaretlerine de devam eden Gezer, ilçe yönetimi ile Bağlar ilçesinde bulunan Polis Okulu, sağlık ocağı, Dörtyol ve Nükhet Coşkun caddelerinde esnafını gece gündüz demeden ziyaret etmeye devam ediyor. Samimiyetle destek sözü alan Gezer, hizmet sözü vererek destek toplamaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.