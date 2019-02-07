Gezer, yönetim üyeleri ile birlikte ev gezilerini sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetiminden oluşturulan heyetle mahallelerde ev ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve ilçe yönetiminden oluşan heyet, gece gündüz demeden ev ziyaretlerini yaparak seçim çalışmalarına devam ediyor. Gittikleri bütün evlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gezer, sorunları teker teker not alarak ilgili birimlere aktarıyor. Çalmadık kapı, dokunmadık insan bırakmayacaklarını belirten Gezer, "Bu davanın bir neferi olarak AK Parti'nin hizmetlerini en ucra köşedeki vatandaşlara anlatmaya mecburuz. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Yapılan hizmetleri anlatarak Diyarbakır'da da Ak Belediyeciliğin başlatılmasını istiyoruz. Gittiğimiz her yerde yapılan hizmetlerden memnuniyeti görüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde halkımızın desteği ile Diyarbakır'da bir çağ açıp, kenti hizmete doyuracak yeni bir sayfa ile halkın karşısına çıkmak istiyoruz. Halkın hizmetine talibiz" dedi.