Gezer'in ev ziyaretleri devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Kaynartepe Mahallesi'nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, gece gündüz demeden ev ziyaretleri yaparak seçim çalışmalarına devam ediyor. Kaynartepe Mahallesi'nde gittikleri evlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gezer, seçim istişareleriyle sıcak sohbet eşliğinde evleri ziyaret etti. Gezer, gittikleri evlerde AK Parti'li başkan adaylarına destek isteyerek halkın ak belediyecilikle tanışması için seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.