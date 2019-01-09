Gezi programlarından bin 120 kişi faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklara yönelik düzenlediği kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtıldığı gezilerden geçtiğimiz yıl bin 120 kişi faydalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünün, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte çocuklara yönelik düzenlediği gezilerden 2018 yılında toplam bin 120 kişi yararlandı. Kent merkezi dışında, ilçelerin kırsal mahallerinde yer alan 20 ortaokulun öğrencileri de gerçekleştirilen tanıtım gezilerinden faydalandı. Kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin açığa çıkması amacıyla yapılan tanıtım gezilerinde tarih, kültür ve inanç turizmi bakımından önemli bir yere sahip olan Suriçi'ne geziler düzenlendi. Çocuklar tanıtım kapsamında sırasıyla On Gözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri, Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi, Dengbej Evi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, İçkale ile Hz. Süleyman Cami'sini gezerek mekanlar hakkında bilgi aldı.

Geziye katılan çocuklara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi profesyonel kokartlı rehberleri eşlik ederek tarihi ve kültürel alanlar hakkında detaylı bilgi verdi. Gezilerden faydalanan bin 120 çocuğa, şapka, çanta içinde yer alan kalem ve kentin tarihini anlatan broşürler dağıtıldı. Ayrıca çocuklara, öğle yemeği ikram edildi. Akşam saatlerine kadar birçok tarihi alanı gezip bilgi edinme fırsatı bulan çocuklar toplu taşıma araçlarıyla ikamet ettikleri adreslerine bırakıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da çocuk, genç, yetişkin ve dezavantajlı gruplara yönelik geziler düzenlemeye devam edecek. Yaklaşık bin kişinin faydalanmasının beklendiği kentin sahip olduğu tarihi ile kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı gezilerde Suriçi, Çınar Zerzevan Kalesi, Eğil Kral Mezarları, Silvan Hasuni Mağaraları ve Ergani Çayönü de ziyaret edilecek.