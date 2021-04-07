GGC ve KKA arasında protokol imzalandı

Protokol kapsamında, 40 gazeteciye drone eğitimi verilecek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı binasında düzenlenen imza törenine Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek, Genel Sekreter Aydın Yorat, Başkan Yardımcısı Felat Bozarslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Burulday katıldı. Protokol imza töreni öncesinde konuşan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek, protokol ile meslektaşlarına drone eğitimi verileceğini söyledi. İpek, “Karacadağ Kalkınma Ajansının desteği ile hem mesleki eğitim noktasında meslektaşlarımız bu konudaki eksikliklerini giderecekler hem de bu projelerinin sonunda çektikleri görüntülerle Türkiye'deki farklı iletişim mecralarında veya uluslararası medyada bu görüntüler fotoğraflar kullanıldığında Diyarbakır'ın tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak. Özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları, Hevsel Bahçeleri, 657 tescilli yapı, Zerzevan Kalesi, yine listede olan birçok eserin tanıtımına büyük bir destek olacak. Havadan çekilen görüntüler özellikle görsellik açısından insanları ekrana bağlıyor. Bu büyük tanıtıma destek olacak. Bu projeyi kabul ettiğiniz, onayladığınız için de ben teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitim çalışmalarını teknik destek programları aracılığıyla destekliyoruz”

Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral “Kurumlarımızın kritik alanlarda ihtiyaç duyduğu kurumsal kapasitelerinin gelişmesine katkı sunacak eğitim çalışmalarını destekliyoruz teknik destek programımız aracılığıyla. Bu 2020 yılı içerisinde uyguladığımız program kapsamında güzel proje fikirleri aldık. Çünkü bizim burada uygulayacağımız proje fikirleri hakikaten o kurumun önünü açacak, bütün çalışanların kapasitesini geliştirecek ve bölgeye de katkı sunacak nitelikte olması çok önemli. Bu kapsamda Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin sunmuş olduğu drone eğitimi, birçok boyutu ile olumlu etkilere sahip. Biz bu drone ile alakalı geçtiğimiz dönemlerde farklı kurumlara da destek verdik. O kurumların ne kadar istifade ettiğini de gördük. Gazetecilerin çalışmalarının kalitesinin artması belki kısa sürede nitelikli haber içeriklerinin geliştirilmesi için ilk adım olmuş olacak. Biz ajans olarak önümüzdeki dönemde Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetimizin ve basın mensuplarımızın kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi anlamında da her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Protokol ile gazetecilerin mesleki kapasitesini arttırmak ve bölgenin tanıtımına katkı sunulması için Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek sağlanacak. Bu kapsamda toplam 40 gazeteciye drone eğitimi verilecek. İki ayrı grup halinde verilecek olan eğitimlerin ardından başarılı olan gazetecilere drone ehliyeti alacak.