GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ne başvurular deprem nedeniyle revize edildi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, “Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının 37'ncisi düzenleniyor. Başvuru tarihi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle revize edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden dolayı ileri tarihe ertelenen “Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” yarışmasının, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 15 Mart 2023 Çarşamba günü son bulacağı belirtilen başvuru, açıklama ve eserlerin yayınlama tarihleri deprem nedeniyle revize edildi.

Yapılan revize ile birlikte yarışmaya 1 Ocak 2022 ile 1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan eserlerle başvuru yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 25 Nisan 2023 olarak kararlaştırıldı.

Ödüller belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserlerin taçlandırmak amacıyla verileceği yarışmaya GGC üyesi olmayan gazeteciler de katılabilecek. GGC Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, yarışma çerçevesinde gazete, dergi, radyo, televizyon, internet medyası ve Kürtçe eserlerin yanı sıra Basın Özgürlüğü ödülü verileceğini açıkladı.