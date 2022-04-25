GGC'nin yılın başarılı gazetecileri yarışması sonuçları açıklandı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasının kazananları belli oldu. İhlas Haber Ajansı'na 3'ü birincilik 5 ödül birden geldi.

14 ilde üyeleri bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışması sonuçlandı. Yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) 3'ü birincilik olmak üzere 5 ödüle layık görüldü. İHA Diyarbakır muhabiri Murat Başal Araştırma Haber Dalında Seri Kategorisinde 'Kürt göçer aşiretinin hayvancılık, doğa kültür ilişkisi' ve Ardahan Üniversitesinde doktora tezi yapmak için 1 yıl boyunca göçerlerle yaşayan Özlem Akgün”ün 4 başlıkla yaptığı tez haberine birincilik ödülü verildi. TV Haber Kategorisinde Elazığ muhabirleri Kamil Can Kılıç ile Hamdin Kılıç'ın ‘Robinson Dede' haberiyle birincilik, Drone çalışmasında Kamil Can Kılıç ile Rıdvan Yeşilırmak'ın ‘Elazığ sisten kayboldu' birincilik. Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç'ın ‘Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket' çalışması mansiyon, Elazığ muhabiri Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu'nun ‘12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı' haberi mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kazananlar açıklandı

36.'sı düzenlediği ‘Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerini kazananlarla ilgili GGC'den yapılan açıklamada, “Belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın seçici kurulu, Fikret Bila, Murat Yetkin, Hüyla Hökenek, Deniz Zeyrek, Hamdi İstanbullu, Burcu Kaya, Mesut Yar, Yeşim Sağlam, Murat Güloğlu, Deniz Bayramoğlu, Erol Candabakoğlu, Semiha Şahin, Ali İhsan Öztürk, İlker Taş, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Ş. Canoruç, Esengül Koç, Faruk Kaya, Gülgün Yavuz, Doğan Şentürk, Mehmet Kılınçoğlu, Gülabi Eryaman, Murat Bayram, Dr. Yılmaz Özdil ve Mahmut Begik'ten oluştu. Ödülleri kazananlar, Türkçe Yazılı Basın Kategorisi Haber Dalı, AA'dan Aziz Aslan'ın ‘50 kuruş için işten atıldı' haberiyle birincilik, İHA'dan Murat Başal Araştırma Haber Dalında Seri Kategorisinde 'Kürt göçer aşiretinin hayvancılık, doğa kültür ilişkisi ve Ardahan Üniversitesinde doktora tezi yapmak için 1 yıl boyunca göçerlerle yaşayan Özlem Akgün' haberiyle birincilik, Yeniden Günaydın Gazetesi'nden Berna Kardaş'ın ‘İntihar vakasında cinayet iddiası' haberiyle mansiyon Kültür-Sanat Haberleri Dalı, AA'dan Ahmet Kaplan ve Bestami Bodruk'un ‘Kemal Dayı' haberiyle birincilik, Röportaj Dalı, Adıyaman'da Haber'den Ömer Karakuş'un yaptığı ‘Hayatını sanata adayan Kahtalı Mıçe' röportajıyla birincilik, Sağlık Haberleri Dalı, AA'dan Mehmet Sıdık Kaya ile Ömer Yasin Ergin'in ‘Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı' haberi birincilik 24 Saatlik Gazetesi'nden Yusuf Ömer Bülbül'ün ‘Mülteci ve göçmenler sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor' haberi mansiyon, İnternet Haberi Dalı, DHA'dan Remziye Öner'in ‘Tepedeki küçük mezarın yürek burkan hikayesi' haberiyle birincilik, İHA'dan Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu'nun ‘12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı' haberi mansiyon, İnternet Röportaj Dalı, Yeni Juornal'den Çınar Ayser Çınar'ın ‘AK Partili Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum' röportajıyla birincilik, Sayfa Düzeni Dalı, Özgür Haber Gazetesi'nden Abdulsamet Karaş, birincilik Batman Gazetesi'nden Mehmet Uslu mansiyon, Tv Haber Kategorisi İHA'dan Kamil Can Kılıç ile Hamdin Kılıç'ın ‘Robinson Dede' haberiyle birincilik, Artı TV'den Mehmet Çakmakçı'nın ‘Ağrı'dan okyanus ötesine' haberi mansiyon, drone çalışması İHA'dan Kamil Can Kılıç ile Rıdvan Yeşilırmak'ın ‘Elazığ sisten kayboldu' drone çalışması birinci, Kürdistan 24'ten Hozan Adar'ın ‘Mardin'de üzüm hasadı' drone çalışması mansiyon, Kamera Çalışması ARD'den Meyser Tuncel'in ‘Beritan Aşireti' çalışması birincilik, İHA'dan Rıdvan Kılıç'ın ‘Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket' çalışması mansiyon, Fotoğraf Kategorisi, AA'dan Bestami Bodruk'un ‘Engel tanımayan kahramanlar' fotoğrafı birincilik, Batman Gazetesi'nden Murat Ezgin'in ‘Hipnoz etkisi' fotoğrafı mansiyon, Kürtçe Kategorisi Haber Dalı, Kürdistan 24'ten Hasan Kösen ile Enes Özgültekin'in ‘Gola Bendava Tirspî ya Diyarbekirê Ziwa Dibe' haberi birincilik, TRT Kurdi'den Alaattin Geçer'in ‘Leyla Aluşun Hikayesi' haberi mansiyon, Kürtçe Belgesel Dalı, Waar TV'den Atilla Görür'ün ‘Çinar' adlı belgeseli birincilik Rudaw'dan Ali Haydar Gözlü'nün ‘Şahiden Dêrsimê' belgeseli mansiyon, Kürtçe TV Program Dalı, Waar TV'den Ayhan Bayrak'ın ‘Mehdî Mevan e' programı birincilik TRT Kurdi'den Bayram Sezgin'in ‘Hûn Dibêjin Çi,' programı mansiyon, Kürtçe Radyo Dalı, TRT Kurdi Radyo'dan Seyed Tajedin Hosseini'nin ‘Denge Sorani' programı birincilik, Spor Dalı, TRT Kurdi'de yayınlanan ‘Dema futbole' programı birinci, Radyo Kategorisi, TRT GAP Radyo'dan Firuzzan Behlülgil'in ‘Yöremizden' programı birincilik, Can Radyo'dan Leyla Irmak'ın ‘Güne merhaba' programı mansiyon' ödüllerine layık görüldü.

Öte yandan, ‘GGC Basın Özgürlüğü Ödülü', Türkiye'de basın özgürlüğünün korunmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Basın Konseyi'ne verilirken, ‘Jüri Özel Ödülü', Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarttığı Mithras Tapınağıyla büyük başarı elde ederek Diyarbakır'ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'a verildi.

Vefa Ödülü Tarancı'ya

GGC, pandemi döneminde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden basın çalışanı Yılmaz Tarancı'ya ‘Vefa Ödülü' verilmesini kararlaştırdı. Ödül, Yılmaz Tarancı'nın anısını yaşatmak amacıyla Tarancı ailesine takdim edilecek. GGC ayrıca Özel Ödülleri, Ahmed Arpat (NTV), Cem Öğretir (ATV), Selçuk Tepeli (FOX), Oğuz Haksever (TV100), Ekrem Açıkel (TGRT Haber), Gözde Şeker (Haber Global), Tigris Gazetesi (En iyi çıkış yapan yerel gazete) Abori Dergisi (En iyi çıkış yapan ekonomi dergisi), Yeni Journal (En iyi çıkış yapan internet haber sitesi)