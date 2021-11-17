Gıda denetimi yapan personele eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Yenişehir, Sur, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde gıda denetimi yapan ekiplere eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonunda düzenlenen programda 'Gıda denetimi nasıl yapılmalıdır, hukuki dayanaklar ve gıda mevzuatı' konuları anlatıldı. Gıda denetimi gerçekleştiren personelde teorik ve pratik bir alt yapı oluşturma amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik ekiplerle birlikte gıda mevzuatındaki yönetmelikler hakkında bilgi verildi.

Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik kişisel öz bakım ve hijyen eğitimleri verilecek.