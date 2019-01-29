Girişimci kadınlara sosyal medya eğitimi verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır il Kadın Girişimciler Kurulunun ev sahipliğinde TOBB ve facebook işbirliği ile başlatılan ‘Sınırları Aşan Türkiye' projesi Diyarbakır'da başladı.

TOBB ve facebook sosyal medya platformu iş birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası ve TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu desteğiyle sosyal medya platformları üzerinde ticaret yapan kadınların sayısının artırılması amacıyla eğitim düzenlendi. ‘Sınırları Aşan Türkiye' projesi kapsamında, ‘Facebook She Means Business' serisi altında 10 şehirde gerçekleştirilecek eğitimlerin ilki Diyarbakır'da başladı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi E-Ticarette Sürekli Eğitim Merkezi eğitmeni Bora Önalan, ticarette sosyal medyanın gücü, sosyal medya işletme sayfaları, işletme sayfalarının verimli kullanımı, potansiyel müşterilere erişim ve sosyal çevre haricindeki müşterilere erişim için hedef kitle seçimi ile reklam konuları üzerinde katılımcılara bilgi verdi.

"Kadınlar güçlenirse ekonomi de güçlenecektir"

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, ekonomik hayatta yeteri kadar yer alamayan kadınların dijital ortamda amatör ya da profesyonel birer girişimci olarak öne çıkabileceklerini söyledi. Akyıl, “Girişimcilik de artık ikiye ayrılıyor, bir tarafta geleneksel yöntemlerle kısıtlı kalanlar, diğer tarafta ise dijital platformları etkin kullanıp ürün ve hizmetlerini dünyaya pazarlayanlar. Bu projenin sonunda, sosyal medya sayesinde işlerini büyütme yetkinliğine sahip yurt genelinde 5 bin kadının ortaya çıkması bekleniyor. Biz İnanıyoruz ki, kadınlarımızın güçlenmesi halinde, ekonomimiz de hızla güçlenecektir" dedi.

Eğitimler, 3 tur ve aynı içerikli olacak şekilde planlanırken, her turda farklı kişilerin eğitim göreceği belirtildi.