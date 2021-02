Goce Delcev Üniversitesi, sunduğu imkanlarla öğrencileri hedeflerine ulaştırıyor

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Makedonya'nın İştip şehrinde bulunan Goce Delcev Üniversitesinin sunduğu imkanlarla öğrencilere, hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olduğunu söyledi.

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Goce Delcev Üniversitesi ile ilgili bilgi verdi. Üniversite eğitimi söz konusu olduğunda sınırların aşılması gerektiğini aktaran Dalmış, "İleride yurtdışında yaşamak ve bir dünya vatandaşı olmak adına lisans eğitiminizi de farklı bir ülkede almaya gayret etmelisiniz. Bu noktada, Makedonya üniversiteleri sizin adınıza iyi bir seçenek olabilir. Goce Delcev Üniversitesi, sunmuş olduğu eğitim imkanlarıyla hedeflerinize ulaşma noktasında size en iyi şekilde yardımcı olacak. Makedonya'nın İştip şehrinde bulunan Goce Delcev Üniversitesi 2007 yılından bu yana öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. 17 bin nüfusa sahip İştip şehrini öğrenci kentine çeviren üniversitenin birçok avantajının olduğunu söyleyebiliriz. Üniversitede tam 17 fakülte bulunuyor. Hukuk, mimarlık ve inşaat, müzik, teknoloji, doğa, ziraat fakültesi ve daha birçok fakültenin bulunduğunu söylemeliyiz. Bir başka deyişle, istediğiniz her bölümü okuma şansınız olacaktır. Türkiye'de istediğiniz bölüme puanınız yetmemiş olsa bile kendinizi kötü hissetmemelisiniz. Çünkü, Goce Delcev Üniversitesi sayesinde hayallerinizdeki mesleğe erişebilirsiniz. Goce Delcev Üniversitesi, Makedonya'nın en iyi üniversitelerinden birisi. Buna ek olarak, mali açıdan da sizi asla zorlamayacak seçenekler sunuyor. Öğrencilere ödeme konusunda birçok avantaj sunuluyor. Hatta Türkiye'deki özel üniversiteler ile kıyaslandığında fiyatların çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Goce Delcev Üniversitesini tercih ettiğiniz takdirde kendinizi her açıdan çok şanslı hissedeceksiniz. Bilhassa Slav dillerine hakim olacaksınız. Bunun yanı sıra, yalnızca lise diplomanız ile bu üniversiteye başvurma şansınız bulunuyor. Goce Delcev Üniversitesinden almış olduğunuz diplomanın dünyanın birçok yerinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede, farklı ülkelerde de iş bulabilirsiniz. Son olarak, Rimena Yurtdışı Eğitim, üniversite kayıt esnasında size her konuda danışmanlık yapıyor. Konaklama, vize, ulaşım ve daha birçok konuda bizden yardım alabilirsiniz” dedi.