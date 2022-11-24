Göçerlerin çadırında yangın çıktı, 55 küçükbaş telef oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde göçerlerin çadırında çıkan yangın sonucu 55 küçükbaş hayvan telef oldu. 17 yaşındaki Mahmut Saygı, yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanık oluştu.

Yangın, Silvan ilçesi Başdeğirmen Mahallesi'nde göçerlerin çadırında yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, Nevzat Saygı'ya ait çadırda sobadan çıkan ateş çadıra sıçradı. Kısa zamanda büyüyen ateş alevleri bir anda bütün çadırlara sıçradı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 55 koyun telef oldu. 17 yaşındaki Mahmut Saygı, yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanık oluştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olaya yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Mahmut Saygı, tedavi altına alınmak üzere Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.