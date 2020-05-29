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Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara gitmek için yola çıktı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara gitmek için yola çıktı.


Kulp'ta hayvancılıkla uğraşan göçerler, hava şartlarına bağlı olarak ekim ve kasım aylarına kadar konaklayacakları yaylalara göç etmeye başladı. Göçerlerden Musa Yıldırım, "İşimiz çok zor ama mecburen yapıyoruz. Kış aylarında sıcak bölge olan köylerimizde yaz aylarında ise Kulp'a bağlı Alaca Mahallesine bağlı Şenyayla mevkinde bulunan yaylalara göç etmekteyiz. Bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla çocuklarımız okullarına gitmedikleri için daha erken yolla çıktık" dedi.

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