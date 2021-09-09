'Gönülden gönüle bir yol' projesi kapsamında 40 kadınla Diyarbakır gezisi düzenlendi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloglu'nun destekleriyle, kadın eğitmen ve kursiyerlerin moral motivasyonu için 'Gönülden gönüle bir yol' projesi kapsamında Diyarbakır gezisi yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir belediyesi hizmetlerini yerinde görmek isteyen kadın ve aile birimine bağlı yaşam merkezlerinde görev alan eğitmenlerin talebine karşılık, Sümerpark içinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait kampüsler gezildi. Kadınlara yönelik, aşçılık kursunun verildiği mekan, engelli vatandaşların boş zamanlarını verimli geçirmesi amacıyla kapsamlı programlanan ve bir çok kursun ve çocuk kreşlerinin olduğu sosyal hizmet binası gezildi.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı gençlerin ders çalışabildiği, kitap okuyabildiği ve zengin bir kütüphaneye sahip millet kıraathanesi, satranç, erbane, bağlama, bilgisayar gibi kursların olduğu bilgi evi, Cemil Paşa Konağı, Sur ilçesinde tarih ve huzur kokan küçeleri gezildi. Dicle vadisinde yemek ve dinlenme molasi veren ekip Ongözlu Köprü sonrası, Dengbej evine geçti. Son olarak Hz. Süleyman Cami ve şehit sahabelerin mekanları ile yapılan gezi son buldu.

Her hafta düzenlenen geziler hakkında açıklamalar yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Dairesi Genel Koordinatörü Netice Aslan; "Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun destekleriyle yaşam merkezlerimiz ve mesleki eğitim kurslarımızdaki usta öğretici, eğitmen ve kursiyerlere moral motivasyon ve farkındalık adına Diyarbakır'da yaşayıp şehrin güzelliklerini görememiş özellikle dezavantajlı bölgelerde ikamet eden kadınlarımıza farkındalık oluşturmak ve güzel bir gün yaşatmak için hemşehrilerimize belediyemiz hizmetlerinden habersiz olan annelere ve genç kızlara hizmetlerimizi yerinde göstermeye devam edeceğiz. Valimiz Münir Karaloğlu'na ev sahipliği ve destekleri için Diyarbakır kadınları adına teşekkür ediyorum" dedi.