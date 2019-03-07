Göreve yeni başlayan öğretmenlerden Bilnet'e ziyaret

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine atanan öğretmenler, Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nü ziyaret etti.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü kurucusu Ekrem Karakoç ve okul müdürleriyle görüşerek okul hakkında bilgi alan öğretmenler, kampüsün içini ve derslikleri de ziyaret ederek izlenimler elde etti. Okulu çok beğendiklerini belirten öğretmenler, çok olumlu izlenimler elde ettiklerine dikkat çekerek bu imkanlardan dolayı okul yönetimine teşekkür etti.