Görme engelliler geleneksel domino turnuvasında bir araya geldi

Yenişehir ilçesi Fabrika mahallesinde bulunan Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya derneğe kayıtlı bulunan çok sayıda engelli ve vatandaşlar katıldı. Görme engelliler arasında geleneksel olarak her yıl domino turnuvası düzenlediklerini belirten Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, "Görme engelli bireylerimizin yaşam becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olabilmek adına birçok etkinlik düzenliyoruz. Domino turnuvamızı da her sene geleneksel olarak düzenlemekteyiz. Bu yıl da Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'nin desteğiyle Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenledik. 35 görme engellimiz ile düzenlediğimiz turnuvamızda belediyemiz birinci olana 2000 Türk Lirası, ikinci olana 1500 Türk Lirası, üçüncü olana ise 1000 Türk Lirası giyim hediye çeki ile ödüllendirdi. Düzenlediğimiz bu turnuva ile görme engelli bireylerimizin sosyalleşmelerine bir nebze de olsa katkı sunmuş olduk. Bu vesileyle Kaymakamımız Murat Beşikci'ye çok teşekkür ediyoruz'' ifadelerinde bulundu.