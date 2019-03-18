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Gözünü kapattı ayrım yapmayanların sarılmasını istedi

Diyarbakır’da bir kişi, gözünü bağlayıp ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl’ pankartı açtı.

Diyarbakır'da bir kişi, gözünü bağlayıp ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl' pankartı açtı. Yazıyı okuyan çevredeki vatandaşlar da gözü bağlı gence sarılarak destek verdi.


Diyarbakırlı genç, bir AVM'nin önüne giderek gözlerini bezle bağladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında eline ‘Din, dil, ırk ayrımı yapmıyorsan sarıl' pankartı alan genç, bir süre vatandaşların kendisine sarılmasını bekledi. İlk başta durumun ne olduğunu anlamayan çevredeki halk, yazıyı okuduktan sonra gence sarılmaya başladı.


Gencin yaptığı eylemin, sosyal deney olduğu öğrenildi.

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