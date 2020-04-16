GÜÇSİYAD'dan 225 aileye gıda yardımı

GÜÇSYİAD Güneydoğu Bölge Başkanı Tosunlu tarafından 225 aileye gıda paketi dağıtıldı, Bölgede Derman Baba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu tarafından alınan yardımlar, belirlenen ailelerin kapısına kadar teslim edildi. Tosunlu, yardımların önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi. Tosunlu, “Olanaklarımız doğrultusunda, önümüzdeki süreçte de ekonomik durumu elverişli olmayan ailelerimize yönelik yardımlarımıza devam edeceğiz. Aldığımız hayır duaları, bizim için dünyalara değerdir. Durumu elverişli olan bütün kurum ve kuruluşları hayır kervanında yer almaya davet ediyorum” dedi.

Tosunlu ve hayırsever iş adamları tarafından gönderilen gıda paketlerini dağıttığını kaydeden Derman Baba lakaplı Yılmaz Acu, “Tosunlu ve diğer hayırsever vatandaşlarımız beni vekil tayin ederek dağıtım işini organize etmemi istediler. Ben de görevi seve seve kabul ederek, dağıtıma başladım. Bize gönderilen gıdaları daha önce belirlenen ailelerin adreslerine teslim ettik. Tosunlu daha önce de birçok defa ailelere ve çocuklara yardımlarda bulunmuştu. Kendisine ve diğer hayırseverlere yaptıkları bu yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.