Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun başında idam geliyor"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, dün bütün Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılan 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Gazilere sağlıklı huzurlu ömür dilediğini ifade eden Gündüz, Türkiye dün sadece 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anmakla kalmadığını, ortaya konan birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunun, başta üç yıl önce darbeyi gerçekleştirmek isteyen FETÖ'cüler olmak üzere bütün dünyaya verilmiş net bir mesaj olduğunu belirtti.

"Birlik bütünlük ruhu atalarımızın göstermiş olduğu birlik ruhunu hatırlattı"

Başkan Gündüz, Türkiye olarak 15 Temmuz 2016'dan 251 şehit, 2 bin 194 gazi verdiklerini ama bu hain alçak darbe girişiminin hainlere dik duruş göstermelerine vesile olduğunu vurguladı. Başkan Gündüz, "Dün Diyarbakır'dan Trabzon'a, Iğdır'dan Edirne'ye, Van'dan, Bingöl'den İzmir'e kadar bütün il ve ilçelerde bu coşku sokağa yansımış ellerine ay yıldızlı bayrağı alan herkes etnik kökenine, inancına ve dünya görüşüne bakmaksızın sokaklara çıkarak şehit ailelerine ve gazilere desteğini açık bir şekilde ifade etti. Dün Türk'ü de Kürt'ü de Zaza'sı da Laz'ı da Çerkez'i de herkes aynı dava uğruna herkes aynı amaç uğruna 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri anmak için bir bütün olarak sokaklardaydı. Bu birlik bütünlük ve kardeşlik ruhu adeta yıllar önce haçlı zihniyetine karşı Çanakkale de Sarıkamış'ta Galiçya'da Dumlupınar'da atalarımızın göstermiş olduğu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu bizler hatırlattı. Bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuz devam ettiği müddetçe yaşadığımız bu coğrafyada hep bağımsız olarak kalacak başımız dik bir şekilde bütün dünya mazlum ve mağdurlarının da umudu halinde olan bir ülke konumumuzu inşallah hep korumuş olacağız" dedi.

"Vatandaşlarımızın mesajı, fitne tohumlarını ekmek isteyen şer odaklarınaydı"

Dün yapılan bütün törenlerde, bütün etkinliklerde vatandaşların dile getirmiş olduğu birkaç ortak vurgu olduğunu aktaran Başkan Abbas Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ortak vurguların başında bütün meydanlarda hep bir ağızdan yükselen,' İdam isteriz, idam isteriz, idam isteriz' sloganlarıydı. Aslında bu talep bu istek 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği günden bu yana bütün vatandaşlar hemen hemen her ortamda bu talebi bu isteği kamuoyu önünde ve devlet büyüklerimizin katıldığı törenlerde programlarda açık bir şekilde ifade etmektedirler. Vatandaşın bu ortak talebine isteğine rağmen maalesef şimdiye kadar ne hükümetten ne de muhalefetten bu konuyla ilgili verilmiş bir söz atılmış bir adım olmamıştır. Bu da vatandaşımızı fazlasıyla üzmektedir. Çünkü vatandaşlarımız biliyor ve inanıyorlar ki bu hain ve alçaklara idam gelmedikçe meydanlarda bunların boynuna ipler dolanmadıkça bunlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu hain darbe girişimlerinde bulunacaklardır. Vatandaşlarımızın dün bütün meydanlarda dile getirdiği ortak önemli bir mesaj ise bu ülkenin üzerinde gözü olan bu ülkenin halklarını bölmek parçalamak ve aralarına fitne tohumlarını ekmek isteyen içteki ve dıştaki şer odaklarınaydı. Vatandaşlarımız bu şer odaklarına hep bir ağızdan, ‘Bizi bölemeyeceksiniz bizi parçalamayacaksınız, kardeşliğimizi bozamayacaksınız' şeklinde haykırışlarıydı. Ortaya konulan bu birlik ve beraberlik mesajları sergilenen tavır Türkiye'yi bölmeye parçalamaya bozmaya çalışanlara adeta bir Osmanlı tokadı niteliğindeydi. Beklentimiz odur ki bu kararlılığı bu net mesajları duyan şer odakları bir daha asla bu ülkenin üzerinde ameliyat yapmaya bu ülkeyi bölmeye parçalamaya tevessül etmemeleridir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışanlar bilmelidirler ki bu ülkenin aziz insanları canları ve kanları pahasına mücadele vererek bu ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir. Bu vesilelerle Çanakkale'den günümüze kadar bu ülke bu bayrak bu ezan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarına feda eden aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anarken gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."