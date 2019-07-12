Gündüz: "Terörü lanetliyoruz"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terörün insanlar üzerinde kontrol oluşturmak veya üzerilerindeki kontrolü devam ettirebilmek için insanlar tarafından bilinçli olarak oluşturulduğunu ifade etti. Terörün amacının daha önceden belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için dış unsurlardan da destek alarak toplum üzerinde şiddet, baskı ve darbe yapmak olduğunu kaydeden Gündüz, terörün, korku iklimi aracılığıyla halkın içinde bulunduğu güven ortamını sarsıp, toplumu huzursuzluğa iterek düzeni bozduğunu dile getirdi.

Başkan Gündüz, "Şiddet aracı olan terörün amaç ve kapsamına bakıldığı zaman en önceliği toplumda bir umutsuzluk ve güvensizlik ortamı oluşturarak ülkeyi kaosa sürüklemektir. Bizim ülkemizde yaklaşık 40 yıldır vatanımıza ve bayrağımıza göz dikmiş, milletimizin geleceğine zarar veren PKK terör örgütü son dönemde tekrar masum insanları ve güvenlik güçlerine yönelik eylemler yaparak canımızı acıtmaktadır. Bu eylemleri yaptıktan sonra tüm imkanlarını kullanarak özellikle olabildiğince geniş bir halk kitlesi tarafından duyulmasını ister. Son yıllardaki PKK terör örgütüne karşı yapılan başarılı operasyonlar ile birlikte örgütün mali ve lojistik kaynakların büyük oranda kesilmesi ile örgüt iyice köşeye sıkışmış çareyi tekrar kanlı eylemler yapmakta aramıştır. Örgütü bitirme noktasına getiren etkenlerden en önemlilerinden bir diğeri de bölge halkının terör örgütünün siyasi ayağı olan partiye son seçimlerde sandıkta çok sert ve yerinde bir cevap vermesi oldu. Bebek katili PKK terör örgütü sandıkta istediği sonucu alamayınca dört bir koldan kanlı eylemlerine başladı. Ama nafile, terörün her türlüsüne karşı 82 milyon Türkiye'nin kenetlendiği bir dönemde umutları ve hain planları hep kursaklarında kalacaktır. Son dönemde ülke genelinde gerçekleşen hain terör saldırılarını ve terörün her türlüsünü lanetliyor ve kınıyorum. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. PKK terör örgütünün ve uzantılarının yapmış olduğu hain saldırılar ülkemizin bütününe, birlik ve beraberliğimize ve demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Ancak herkes şunu bilsin ki bu millet binlerce yıldır bir arada barış ve huzur içinde yaşamıştır. Bundan sonra da öyle olacaktır. Terörle mücadelemiz asla hiçbir şekilde taviz vermeden sonuna kadar devam edecektir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştirenler Türk milletine hesap vereceklerdir. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.