Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi projesi protokolü imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi 'Mola Evi' projesiyle ilgili protokol imzalandı.

Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireylere yönelik olarak Gündüzlü Bakım Merkezi kurulması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı. Protokol törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız katıldı.

Gündüzlü Bakım Merkezi içerisinde, revir, uyku odası, çağrı merkezi ve engelli araç hizmeti, psikososyal servis, eğitim odaları ve hobi sınıfları, spor salonu, müzik sınıfı, mutfak ve yemekhane hizmetleri sunulması engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı olacak. Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi projesi ile Diyarbakır da kurulacak merkezde, aile üyelerinin kaliteli zaman geçirmesine olanak sunmak, bireylere özbakım becerileri kazandırmak, aileleri dışında bakım hizmeti sunmak, günlük yaşam becerilerini kazanmaları desteklemek, bireylerin bağımsızlaşmaları ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ayhan Kardan şimdiye kadar gecikmiş ama bugüne kadar ihmal edilmiş çok önemli bir projenin imza töreni olduğunu belirtti. Ayhan, “Valimiz göreve gelir gelmez şehrin ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra öncelik sıralaması belirledi ve bu öncelik sıralaması doğrultusunda bize gerekli talimatlar verdi. İlk verdiği talimatlardan bir tanesi de Engelli Mola Evi diye tabir ettiğimiz binaların yapımı ile ilgiliydi. Birisi şehitlik bölgesinde, diğeri de Kayapınar ilçemizde olmak üzere 2 adet Engelli Mola Evi'nin ihaleleri yapıldı, inşaat süreçleri devam ediyor. Şu anda fiziki olarak yüzde 95 seviyesinde gerçekleşme oranları. Allah nasip ederse ekim ayının 15 inde bu binalarımızı bitiriyoruz ve dezavantajlı ailelerimizin hizmetine sunuyoruz. Takdir edersiniz ki bir annenin down sendromlu veya otistik bir çocuğu var. 7/24 bu çocukla ilgilenmek zorunda. Bu çocuğu bir yere bırakma şansı yok. Annenin hastaneye gitmesi lazım. Çocuğunu emanet edecek bir yeri yok. Bir kamu idaresinde işi var, emanet edecek bir yeri yok baba çalışıyor. Anne bu çocuk ile ne yapsın. İşte tam bu sırada bu engelli mola evlerimiz devreye giriyor. Allah nasip ederse anneler babalar çocuklarını getirip. Engelli mola evlerimize bırakacaklar. Bir rahat nefes alacaklar. Hastanede işi varsa hastaneye kamu idaresinde varsa kamu idaresine veya bir düğün cenaze bir cemiyet programı varsa oraya gidecekler. Bu arada biz ekibimizle beraber bu bireyleri alacağız, eğiteceğiz. Bunların yeme içmesinden tutun eğitimine psikolojik desteğine varıncaya kadar her türlü hizmeti sunacağız Allah'ın izniyle. Valimizin talimatlarıyla inşallah 1 Kasım'da açılışını öngörüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Diyarbakır halkına” dedi.

Kalkınma ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ise, projenin toplam bütçesi 1,5 milyon lira olduğunu, 1,1 milyon liralık kısmını sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında biz finanse edildiğini kaydetti. Maral, “Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında Mola Evi Projesi sözleşme imza töreni için bir aradayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından son 2 yıldır sosyal gelişmeyi destekleme programı uygulanıyor. Sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında ilin sosyal gelişimi tetikleyecek bazı kritik ihtiyaçları giderecek projeleri destekler veriliyor. Bu noktada 2021 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı usul esasları doğrultusunda bizde yılın ilk çeyreğinde proje başvurularını kurumlarımızdan aldık. Projeleri Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. Ağustos ayı içerisinde de projelerimiz sonuçlandı. Diyarbakır'da 2 projemiz destek almaya hak kazandı. Bunlardan birisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülecek olan Mola Evi projesi. Bugün sözleşmesini imzalayacağımız projenin toplam bütçesi 1 buçuk milyon lira. Bu kaynağın 1,1 milyon liralık kısmını sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında biz finanse etmiş olacağız” diye konuştu.