Güneşin Çocukları Platformu'ndan yardım seferberliği

Yeni kurulan Güneşin Çocukları Platformu gönüllüleri Diyarbakır'daki yardıma muhtaç ailelere destek vermeye devam ediyor. Platform gönüllüleri, Ramazan ayında yaptıkları yardımlarla fakir ve muhtaç ailelerin yüzünü güldürdü.

Güneşin Çocukları Platformu kurucusu Gül Süer, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde önceden tespit edilen yardıma muhtaç ailelere yardım kolilerini ulaştırdı. Yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi veren Süer, "Güneşin Çocukları Platformu olarak Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere özellikle Bağlar ve Sur ilçelerinde maddi durumları düşük ve eşi çalışmayan ailelere yardım götürmeye çalıştık. Ailelere gıda kolileri dağıtıyoruz. Bu etkinliği yaparken hiçbir katkı beklemeden gönüllü olarak yapmaktayız. Yardımları bizim tanıdığımız hayırsever sponsorlar tarafından yapılıyor ve onlardan alıp, muhtaç insanlara ulaştırıyoruz" dedi.