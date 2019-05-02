Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu'ndan açıklama

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Diyarbakır'da yerel ve ulusal TV ve gazete temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıya Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Başkanı Abdulvasi Yaz, Sözcü Eyüp Birkan ve platform üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Sözcüsü Eyüp Birkan, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yerli, milli ve manevi vizyon ve istikamet doğrultusunda hareket etmek, vatanına ve devletine bağlı her bireyin ve sorumluluk makamındaki herkesin görevidir. Bu süreçte kimsenin bu davayı ve liderini kendi şahsi çıkarlarına kurban etmeye hakkı yoktur. Sorumluluk makamındakilerin de yerel aktörleri buna göre belirlemeleri elzemdir. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi sürecin çok dar ve tehlikeli olduğunu görmekteyiz. Belirtmek isteriz ki, her zaman olduğu gibi böylesi bir süreçte desteğimiz milletimizin birliği ve devletimizin bekasından yana olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayışla, maksadımıza ve misyonumuza yönelik çalışmalarımız bugün olduğu gibi yarında büyük bir olgunluk ve yoğunlukla devam edecektir. Bu süreçte bölgedeki çalışmalarımız şahsi ikbal ve menfaat hesabı peşinde olan birçok odak tarafından engellenmek istendi ve halen engellenmeye devam ediyor ise de milletimiz birlik ve beraberliği için bu engelleri aşmaya gayret ettik, etmeye de devam edecektir” dedi.

Bölgenin bir kısım siyasi ve bürokratik yetkililerinin sorumluluk ahlakının gereğini yerine getirebilecek liyakat ve ehliyetten uzak kimlik ve kişilerden oluştuğunu belirten Birkan, buna rağmen bölge halkının 31 Mart seçimlerinden, milli birlik ruhuna diğer seçimlerden daha fazla teveccüh göstermiş ve devlet başkanımız desteği arttırmak ispatladığını kaydetti. Birkan, "Cumhurbaşkanımıza iletmek istediğimiz mesajımız şudur; milletimizin birlik ve beraberliği, yerel siyasi aktörlerin heveslerine feda edilmeyecek kadar önemlidir. Bu sebeple bölge ve halkı ile kurulması gereken gönül köprüleri bir an evvel liyakat ve ehliyet sahibi aktörler eliyle kurulmalıdır. Biz inanıyoruz ki yerelde doğru aktörlerin tercih edilmesi genel de güç katacak, iç ve dış şer odaklarına karşı oluşan saf güçlenecek ve emperyalist güçlere gereken cevap güçlü bir şekilde verilebilecektir" diye konuştu.