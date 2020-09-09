Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği gazetecilere saldırıyı kınadı

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Murat Başal ile Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Emrah Kızıl'ın haber takibi yapmış oldukları sırada bir grubun bıçaklı saldırısına uğraması olayını kınadı.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada, İHA muhabiri Murat Başal ile DHA muhabiri Emrah Kızıl'ın, haber takibi yapmış oldukları sırada bir grubun bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi. Açıklamada, "Kalabalık bir grubun hedefi olan meslektaşlarımızdan Murat Başal'ın burnu kırılmış, Emrah Kızıl ise kesici alet ile çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Meslektaşlarımıza yönelik yapılan bu menfur saldırı kabul edilebilir değildir. Görevlerini en iyi şekilde icra etmek için sahada canla başla çalışan arkadaşlarımız yönelik bu çirkin saldırının faillerin gözaltına alındıktan sonra bırakılması ize bizleri meslektaşlarımız adına kaygılandırmaktadır. Saldırganların arkadaşlarımızın şikayetçi olmasına rağmen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakılması, bizleri endişelendirmektedir. Yetkili makamların söz konusu olayla ilgili yürütülen soruşturmaya gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği olarak yaşanan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olduk dileklerimizi iletiyoruz. Dernek olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ise bilinmesini istiyoruz" denildi.