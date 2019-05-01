Güneydoğu'da 1 Mayıs kutlamaları

Güneydoğu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla miting düzenlendi. Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting nedeniyle alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Öğle saatlerinden itibaren alana gelmek isteyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından oluşturulan arama noktasından üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Kentte faaliyet gösteren bazı sendika ve parti üyelerinin katılımıyla başlayan mitingde vatandaşlar bayraklarla halay çekti. Çeşitli sivil toplum kurumları ve siyasi parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından söylenen şarkılara eşlik eden katılımcılar, halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Siirt

Siirt'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Siirt Belediye İşçi Sendikası Siirt Şubesi öncülüğünde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Görevli olan Polis memurlarına tatlı ikramında bulunuldu. Burada grup adına açıklama yapan Belediye İşçi Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Yapılan açıklamanın ardından toplanan işçiler 1 Mayıs'ı davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Mardin

Mardin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Artukluspor salonu önünde düzenlenen miting ile kutlandı. Öğle saatlerinden itibaren alana gelmek isteyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından oluşturulan arama noktasından üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Kentte faaliyet gösteren bazı sendika ve parti üyelerinin katılımıyla başlayan mitingde vatandaşlar bayraklarla halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde işçiler, 4 yıl aradan sonra 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Cizre'de 1 Mayıs nedeniyle Şırnak il ve ilçelerinden gelen Şırnak KESK Şubeler Platformu, DİSK, HDP Şırnak merkez ve ilçe teşkilatları, Cizre ve Silopi Belediye Eşbaşkanlarının da bulunduğu kalabalık kitle KESK Platformu Cizre Şubesi önünde toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Çekilen halayların ardından bir araya gelen kalabalık adına açıklama yapan KESK Şırnak Şube Başkanı ve Dönem Sözcüsü Muzaffer Yıldırım, “Biz işçiler, işsizler, emekçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler. biz her gün her saat yaşamı emeğiyle tekrar yaratanlar, emeğin ve mücadelenin bayramında alanlarda güzel günler göreceğiz çocuklar diyebilmek için yan yanayız. Birlikteyiz ve bugün artık birlikte olduğumuzda kazanabileceğimizi çok daha iyi biliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.