Güneydoğu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Güneydoğu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin'de düzenlenen etkinliklerde resmi geçitler yapılıp şiirler okundu. Kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'da düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanını vekaletten 8'inci Ana Hava Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, komutanlar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, valilik makamında tebrik kabullerinin ardından vatandaşlar selamlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi, kobra ve skorsky helikopterlerinin uçuşu ve geçiş töreniyle son buldu.

Siirt

Siirt'te eski valilik binasında tebrikleri kabulüyle başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Murat Erman, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören alanını gezen Vali Atik, Cumhuriyet Bayram'ında vatandaşları ve öğrencileri selamlarken Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere öğrencilerle beraber selam verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışından taviz vermeden, istikrarlı bir şekilde büyüme yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, Vali Atik tarafından öğrencilere hediye dağıtıldı. Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi korusunun müzik dinletisiyle devam eden tören, geçit töreniyle sona eren erdi.

Batman

Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, valilik makamında Batman Valisi Hulusi Şahin'in tebrikleri kabul etmesinden sonra valilik karşısındaki Turgut Özal Bulvarı'nda devam etti. Yapılan törene Vali Hulusi Şahin, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hv. Albay İhsan Kaplan askeri araca binerek halkı selamladı. Vali Şahin'in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşma sonrası öğrenciler şiirler okudu.

Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin gösterisi sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı sona erdi.

Şırnak

Şırnak'taki kutlamalar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ıın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Ardından Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından ardından konuşan Vali Pehlivan, cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecan ile kutladıklarını belirtti. Vali Pehlivan, “Bizim çok yönlü devlet geleneğimiz var. Milletimiz tarih boyunca belki aç kalmıştır, belki susuz kalmıştır, belki eziyet çekmiştir. Ama bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Esarete asla boyun eğmemiştir. Canını ortaya koymuştur. En kıymetli olan canından vazgeçmeyi göze almıştır. Vatanı için canını vermiştir. Şehit olmuştur. Gazi olmuştur nitekim, milletimiz gazi bir millettir” dedi. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin ardından, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Mardin

Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, il protokolü, kurum müdürleri, öğretmenler, yarışmalarda dereceye giren sporcular, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konu alan şiirlerin okunmasıyla devam etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kutlama programında yaptığı konuşmada, “Bugün tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun yedi düvele karşı göğsünü siper edip İstiklal Mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin 96. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” dedi.

Vali Yaman, daha sonra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi. Program, öğrencilerin sergilediği yöresel oyunlar ile son buldu.