Güneydoğu'da ilk teravih kılındı

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta ilk teravih kılındı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller, Ramazan ayının coşkusunu ve manevi ruhunu ilk teravih namazıyla yaşadı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'ye gelen vatandaşlar, teravih namazını eda ettikten sonra, hep birlikte dua ederek, oruç tutmak için niyet getirdi. Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlardan Hasan Geçti, bir anlamda bir yıl içinde sadece bir ay boyunca bir ibadet yapacaklarını söyledi. Geçti, “Özellikle Ulu Camii'de bunu idrak etmek, bunu yaşamak gerçekten bir Müslüman olarak bizi çok sevindiriyor. Rabbim diğer Müslümanlara da nasip etsin inşallah. Gerçekten bu ayı iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle bir Müslüman olarak yani teravihlerdir, Kuran ayıdır, özellikle oruçlarımıza da hepsine dikkat etmemiz lazım. Hayat gelip geçicidir, sadece bir aydır. Onu Allah'a bağlayalım'' dedi.

Batman

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile Batman'da kılınan ilk teravih namazına çok sayıda kişi katıldı. Batman'da Şevket Başak Camii'nde ilk teravih namazını eda etmek isteyen kadın ve erkekler camiye akın etti. Şevket Başak Camii'nde verilen vaaz sonrası ilk teravih namazı huşu içinde kılındı.

Siirt

Siirt'te Ramazan ayının gelişi ile Siirt'te vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Haftalar önce camide tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ulu Camii din görevlisi Nezir Obut, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulundu. Obut, İslam aleminin büyük bir iştirakle beklediği Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Obut, ‘'İslam aleminin büyük bir iştiyakla beklemiş olduğu mübarek Ramazan ayına kavuşmuş bulunmaktayız. Bu gece ilk olarak teravih namazını eda ettik. Şükürler olsun. İnşallah bu gecede ilk sahurumuzu yapacağız. Ve ardından yarın da ilk orucumuzu tutacağız. Evveli rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem ateşinden azat olan Ramazan'ı şerifin ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz” dedi.

Şırnak

Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yıkılan ve yerine yenisi yapılan Ulu Camii'ne gelen vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. Camilerde, din görevlileri tarafından Ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ilk teravih kılındı.

Mardin

Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı ihya edildi. Ailelerin çocukları ile birlikte geldikleri teravih namazında yüzlerce yıllık medresede ilk teravih namazı kılındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman da vatandaşlarla birlikte tarihi medrese ilk teravih namazını kıldı. Mardin'de huzur ve güven ortamı içinde Ramazan ayını karşıladıklarını ifade eden Mardin Valisi Mustafa Yaman, ‘'Bu yıl da huzur ve güven ortamı içinde Ramazan ayını ihya etmenin mutluğunu yaşıyoruz. Bölge huzur ile 2 senedir huzur ramazan ayında artarak devam ediyor. Ramazan ayı tüm dünyada birlik ve beraberlik ayı. Dünya'daki tüm mazlumlara sirayet edecektir. İnsanlarımız komşularından akrabalarından başlayarak etraflarında birlik ve beraberlik oluyor bereket artıyor. Bu Ramazan ayının da huzur ve berberlik içinde olacağını düşünüyorum. İnşallah hem bölgemizde hem ülkemizde ve tüm dünyada barış hakim olmasını temenni ediyorum” dedi.