Güneydoğu'da oy verme işlemi tamamlandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı.

Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri oyları saymaya başladı. Diyarbakır genelinde 18 bin 704 güvenlik görevlisi seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için görevlendirilmişti. Diyarbakır'da 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 vatandaşın oy kullanması bekleniyordu.