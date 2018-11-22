Güneydoğuda spor sorunları çalıştay ile çözüme kavuşturulacak

Diyarbakır'da Güneydoğu Spor Yazarlar Derneği (GSYD) tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Bilnet Okulları sponsorluğunda yapılan, Diyarbakır ve bölgenin sporda yaşadığı sorunlar, çalıştayda masaya yatırıldı.

Bilnet Okullarının Sponsorluğunda GSYD tarafından düzenlenen Spor Çalıştayı'nda bölgenin sporda yaşadığı sorunlar ele alınarak spor bileşenleri tarafından tartışıldı. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya, aralarında gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, büyükşehir belediyesi, milli eğitim il müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği temsilcileri, Amedspor ve Diyarbekirspor yöneticileri ile çok sayıda spor adamı katıldı. Dicle Üniversitesi BESYO Yöneticilik Bölümü Başkanı ve eski Süper Lig hakemi Nihat Mızrak'ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştayın açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılanlar, bölgenin sporda geri kalmasının nedenlerini, alt yapı, tesisleşme yetersizliği, kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği, ekonomik sıkıntılar ve yöneticilerden kaynaklanan sorunları ele aldı. Çalıştayda tespit edilen sorunların çözümü için ocak ayında Türkiye'de alanında uzman spor adamlarının katılımı ile konferans düzenleneceği belirtildi.

GSYD yönetimi çalıştaya katılan kurum temsilcileri ve spor adamlarının yanı sıra çalıştaya sponsor olarak katkı sunan Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'a teşekkür etti.