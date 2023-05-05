Güneydoğu'da turizm için yeni rotalar talebi

TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, turizmde belirlenecek yeni rotalar arasına Şırnak'ın İdil, Cizre ve Mardin'in Savur ilçelerinin eklenmesini istedi.

Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TURSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanlar toplantısı TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi.

TURSAB'a bağlı 37 temsil kurulu başkanın yer aldığı toplantıda, bölge temsil kurulu başkanları kendi bölgelerinde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Yapılan toplantıda Diyarbakır ve bölgede turizm ile ilgili talep ve önerilerini dile getiren TURSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, turizmde özellikle yeni rotaların belirlenmesi , konaklama süreleri ve tarihi alanların alt yapılarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Baturay, “Mezopotamya bölgemizde yeni turizm rotası belirlenirken bu rotaya İdil, Cizre ve Savur'unda eklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle de diğer bölgelerimizde yer alan bölge temsil kurullarımızın Bölgemize tanıtım gezileri planlanması istiyoruz'' dedi.