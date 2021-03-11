Güneydoğu'nun şifa kaynağı Çermik Kaplıcaları yeniden kapılarını açtı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin termal turizm merkezlerinden Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Melike Belkıs Kaplıcaları, Covid-19 normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açtı.

Son dönemlerde yenilenen tesisleriyle dikkati çeken Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Melike Belkıs Kaplıcaları, ülkenin her yerinden binlerce kişiyi ağırlıyor. Bölgede romatizma ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği tespit edilen Çermik Melike Belkıs Kaplıcaları, yılın 4 mevsimi şifa arayanların gözde adresleri arasında yer alıyor. Covid-19 salgını nedeniyle kapalı olan ailelerin rahat vakit geçirip dinlenmesi için piknik alanlarının da bulunduğu kaplıcalar, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, normalleşme süreciyle birlikte kaplıcalarda belediye ekipleri, temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak hazır hale getirdiğini, yeni normalleşme ile bu süreçte kapalı olan otel işletmeleri de müşterilerini ağırlayacak ve bu kapsamda işletmeleri de denetleyerek vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini beklediklerini aktardı.