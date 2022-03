Güzellik uzmanı uyardı, epilasyonda enfeksiyona dikkat

Türkiye'de yüzbinlerce kişinin tercih ettiği lazer epilasyon, merdiven altı diye tabir edilen işletmeler yüzünden sağlık sorunlarına neden olmaya devam ediyor. Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları anlatan Güzellik Uzmanı Gülnaz Ayhan Melek, tercih edilen işletmenin hijyen koşullarına bakılması gerektiğini, ayrıca güzellik uzmanı olmayan kişiler tarafından faaliyet gösteren işletmelerden uzak durulmaması halinde cilt problemleri ile karşılaşılabileceğini söyledi. Son dönemlerde enfeksiyon ve çeşitli cilt sorunlarının arttığına vurgu yapan Gülnaz Melek, güzellik merkezlerine talebin her geçen gün arttığını ancak bu artışın beraberinde bazı sorunları da getirdiğini vurguladı. Melek, “Örneğin son zamanlarda enfeksiyon ve cilt sorunlarında artış yaşanıyor. Nedenlerin başında hijyen koşullarına yeteri derecede önem verilmemesi. Temaslı lazer epilasyon cihazları bu sonuçları doğuruyor. Cihazlar ve kullanılan malzemeler, her işlemin ardından dezenfekte edilmeli ve temizlenmeli. Ancak bu hijyene uymayan özellikle merdiven altı diye tabir edilen işletmeler insanların bu tür riskli durumlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Öncelikle tek kullanımlık ve kişiye özel malzemeler kullanılmalı. Diğer malzemeler ise her işlem öncesi ve sonrası dezenfekte edilmeli. Sağlık riske atılacak kadar önemsiz değil. Vatandaşlar gittikleri klinik ve güzellik merkezlerinde hijyene önem verilip verilmediğini kontrol etmeli. Kullanılan cihazların FEDCA onaylı olması da büyük önem taşıyor. Ayrıca sadece işletmeler değil, bu alanda uzmanlaşmış ve yeterli eğitimi almış estetiysen ve güzellik uzmanları tercih edilmeli. Bitiş garantili diye pazarlama yöntemi olarak kullanılan riskli paketlerden uzak durulması gerekiyor. Bu tarz söylemlerin doğruluk payı yok ve bir aldatmacadan ibaret. Tek bir cihazın tam anlamıyla bitişi gerçekleştirmesi imkansızdır. Lazer epilasyonda kıllara rengini veren melalin pigmentinin lazer ışınının cilde uygulanan mini saniyelik atışlar sonucunda emilimini yaptığı ve ışınlar etraf dokuya herhangi bir zarar vermeden sadece kıl köklerine odaklanıyor" dedi.