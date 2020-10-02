Hacı Baba Pastaneleri, soğuk sütlü baklavayı tescilledi

Dünyanın dört bir yanına yayılan Diyarbakır'a has tat olan soğuk sütlü baklava, Hacıbaba Pastanelerine tescillendi.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri tarafından dünyanın dört bir yanına yayılan soğuk sütlü baklava tescillendi. Sütten yapılan ve yılın 4 mevsiminde de tüketilen soğuk baklava, diğer tatlılara göre daha hafif olduğu için vatandaşların son zamanlarda daha çok tercih ettiği tatlı haline geldi. Patent yolunda son adımları attıklarını belirten Hacıbaba Pastaneleri Genel Müdürü Ömer Elaldı, soğuk sütlü baklavanın mucidi olduklarını ve bunu da patent ile kanıtlayacaklarını söyledi. Elaldı, "Soğuk sütlü baklavayı ilk çıkardığımız günden itibaren patent ve tescil için başvuru yapmıştık, şu an tescili aldık, tüm Türkiye geneli isim bize ait. Patent ise dünya geneli araştırmada, ön onaydan geçti, çok yakın zamanda patenti de elimizde olacak. Tescil patentin ilk adımlarıdır, bu belgeyi alan firmalar biz de dahil patentle karıştırmamız lazım. Tescil patente giden yoldan geçiyor, 2 adımdan oluşuyor tescil ardından patent geliyor. Burada isime ve tarife dikkat çekmek lazım, biz soğuk sütlü baklavanın tescilini aldık, diğer firmalar ise soğuk sütlü baklavanın ya başına yada sonuna bir şey ekleyip alabiliyor. Gerçek soğuk sütlü baklavanın tescili bizde yakında patentini de alacağız, soğuk baklavanın mucidi olduğunu da göstereceğiz" dedi.

"İncelemeden geçmeyen satışa çıkamaz"

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ise günlük kontrolleri yaparak ürünleri tek tek inceledikten sonra satışa sunduklarını ve kontrolden geçmeyen hiçbir ürünü şubelere satışa göndermediklerini söyledi. Yılmaz Elaldı, "Gıda mühendisimiz var, teknik personeller ile günlük alınan numunelerle hareket ediyoruz. İşimize kıymet vererek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bütün ürünlerin odası, depoları ayrı, soğuk baklava Hacıbaba Pastanesinin vazgeçilmezi, bugün Türkiye'de üretip öncülük ettiğimiz bir ürün. Soğuk baklava üretiminde Türkiye genelinde en az 2 bin kişi çalışıyor, özel bir ürünümüz" diye konuştu.