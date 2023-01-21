Hacıbaba Pastaneleri bir fabrikayı daha Diyarbakır'a kuruyor

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'da 7 katlı bir fabrikayı daha hayata geçiriyor.

Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır'da 7 katlı fabrika ile dünyayı tatlandıracak bir projesini daha başlattı. Milyonluk yatırımla Diyarbakır'da yeni istihdam lokomotifi aktifleştirecek projeyi Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı müjdeledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elaldı, Diyarbakır'dan doğan ve tüm ülkeye yayılan yatırımlarının büyüyerek dünya çapında faaliyet göstereceğinin altını çizdi. Elaldı, “Firmamız tıpkı Diyarbakır'ın kadim surları gibi Diyarbakır'da doğdu. Köklerimizi saldığımız bu mübarek şehir ana merkezimiz olmak üzere buradan dünyaya yayılıyoruz. Uzun zamandan beridir genişletmeyi düşündüğümüz iş portföyümüzü çok katlı bir yapı üzerinde göklere doğru çıkarmak için kolları sıvadık. Faaliyete yakın zamanda girecek olan yeni imalathanemiz vasıtası ile hem istihdama ciddi bir katkı sağlayacağız hem de yeni bir şube açmış olacağız. Büyümeye ve gelişmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımla iletiyorum" dedi.

“Fiyatlarımız zaten piyasanın altında”

Fiyat politikası noktasında tatlıcıların almış olduğu sabit fiyat olayı ile de ilgili açıklama yapan Yılmaz Elaldı, vermiş oldukları karardan dolayı kendini kutladığını fakat Hacıbaba Pastaneleri olarak zaten fiyatlarının diğerlerine oranla düşük olduğunu hatırlattı. Elaldı, “Yani biz fiyat politikamızı ilk günden beridir vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir yere çok daha kaliteli bir vizyonla start vereceğiz. Bu çalışmalarımız tüm kamuoyu tarafından dikkatle gözlemlenecek ve farkındalıklarımız yine tatlı dünyasını yakından ilgilendirecek. Yeni çalışmamız hayatın tüm kesimine hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.