Hacıbaba şubeleri depremden hasarsız çıktı, çalışan kadrosuyla çarklar dönmeye başladı

Diyarbakır'da çarklar dönmeye başladı. Yaklaşık yarım asırdır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba Pastaneleri deprem sonrası şubelerinde hasar tespiti gerçekleştirdi. İşletme, hasarsız çıkan şubelerinde tam kadro personellerini işten çıkartmadan çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da çarklar dönmeye başladı. Tatlı sektöründe yarım asra yakın bir zamandır dünyaya nam salan ve birçok tadı Türkiye'ye kazandıran Hacıbaba Pastaneleri üretime başladı. Hasar tespiti için tüm şubelerini inceleyen ve hasar almadığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, ticaret için insanların canını hiçe sayacak kadar gamsız olmadıklarını vurgulayarak personel istihdamını artırdığını kaydetti. Elaldı, “Türkiye'ye geçmiş olsun 11 ilimizde asrın felaketi dediğimiz büyük depremler yaşadık. Ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara da sabır ve şifa diliyorum. Depremden 3 gün sonra mimar ve mühendislerimiz şubelerimizde denetimler yaptı, Allah'a şükür hasar yok güvenli bir şekilde hizmet vermekte tüm şubelerimiz. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde şubelerimize gelebilirler bir ticaret için insanların canını hiçe sayacak kadar gamsız değiliz. Hem depremzedelere yönelik hem de personellerimize yönelik hasbelkader az ya da çok elimizi taşın altına sokmaya çalışıyoruz, çalışacağız da, çünkü zorundayız bu bizim insani görevimiz. Biz pandemide de zor şartlara rağmen eleman kısıtlamasına gitmedik, bugünde gitmedik ve inşallah yarın da gitmeyeceğiz" dedi.