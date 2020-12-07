İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır’da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğuyla başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğuyla başladı.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen, cuma günü saat 21.00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından Diyarbakır'da haftanın ilk iş gününde yoğun trafik yaşandı. Vatandaşların, korona virüs tedbirlerini alarak işlerinin yolunu tuttuğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.