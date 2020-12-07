Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır’da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğuyla başladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğuyla başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen, cuma günü saat 21.00'da başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından Diyarbakır'da haftanın ilk iş gününde yoğun trafik yaşandı. Vatandaşların, korona virüs tedbirlerini alarak işlerinin yolunu tuttuğu görüldü.