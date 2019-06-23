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Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, Anzele suyuna girdi

Diyarbakır’da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar hafta sonunu da fırsat bilip, tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da güneşin kendini göstermesiyle birlikte sıcaktan bunalan çocuklar hafta sonunu da fırsat bilip, tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı.


Diyarbakır'da güneşin kendisini göstermesini ve hafta sonunu da fırsat bilen çocuklar, Anzele Parkı'na koştu. Parktaki kaynak suyuna giren çocuklar, güneşin ve yüzmenin tadını çıkardı. Tehlikeli olmasına rağmen yüksek yerlerden suya atlayan çocuklar serinlerken aileleri ise gölgelik alanda suyun tadını çıkaran çocuklarını izledi.

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