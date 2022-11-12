Hakkari'den bebek umuduyla Diyarbakır'a gelen çift sevinçli haberi aldı

Hakkari'de yaşayan Şadiye Tekin, ileri yaş nedeniyle evlat sahibi olamıyordu, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'a gelerek aldığı tedaviler ile mutlu haberi aldı.

Hakkari'de yaşayan 42 yaşındaki Şadiye Tekin, ileri yaş nedeniyle evlat sahibi olamadı. Birçok tüp bebek merkezlerinde başarıyı yakalamak için defalarca tedavi olsa da umudunun tükendiği anda arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'a geldi. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Tekin, yapılan kontroller sonucu rahim polip ve perde olduğu tespit edildi. Histeroskopi (rahim yıkama) ameliyatı yapılan Tekin, kendiliğinde gebe kaldı. Mutlu haberi alan Tekin ailesi, evlerindeki matem havası bayram havasına dönerken, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladıklarını kaydetti.