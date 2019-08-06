Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Güneş idaresindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre süratli şekilde seyir halindeyken, yol ortasında dönüş alan Ahmet Şıh idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.