İhlas Haber Ajansı

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Halk otobüsü şoförüyle tartışan şahıs, taksiyle durağa giderek şoförü bıçakladı

Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada saldırgan yolcu, vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi.

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada saldırgan yolcu, vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi. Saldırgan, taksiyle gittiği durakta otobüs şoförünü bıçakladı.


Olay, Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasında bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, otobüs arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartışmaya başladı. Yolcuların da araya girmesiyle K.K., vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi. K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Durağa gelen M.C. ile tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, M.C.'yi parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.'nın da iki parmağını kırdı. Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapıldı.


Şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

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