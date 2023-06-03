İhlas Haber Ajansı

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Hamur yoğururken elektrik akımına kapılan kadın yaralandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hamur yoğurduğu sırada makinenin elektrik kaçağından cereyana kapılan 44 yaşındaki kadın yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hamur yoğurduğu sırada makinenin elektrik kaçağından cereyana kapılan 44 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay, Silan ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Y.A., sabah saatlerinde kendi evinde bulunan hamur yoğurma makinesinde hamur yoğururken elektrik teması sonucu yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan Y.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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