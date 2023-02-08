Hani Belediye Başkanı Lale, aracıyla kaza yaptı

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, aracının kontrolden çıkması sonucu trafik kazası geçirdi. Başkan Lale'nin yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Diyarbakır'dan Hani'ye seyir halinde olan ve içinde Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin bulunduğu araç, Çardaklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak taşlık araziye uçtu. Yol kenarındaki set halindeki taşlara çarparak duran araçta ağır hasar oluşurken, Lale kazadan yara almadan kurtuldu. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile sanayiye kaldırıldı.