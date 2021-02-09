Hani Belediye Başkanı Lale: "Hani'ye hizmet için seferber olduk, gönül bağını yeniden inşa ettik"

AK Partili Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, 23 aylık görevi boyunca sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği kapsamında önemli bir aşama kat ettiklerini söyledi.

30 Mart 2019 tarihindeki Mahalli İdareler Seçimlerinde Hani'de yüzde 42,98 oranında oy alarak Belediye Başkanlığı seçimini kazanan İbrahim Lale, geçen 23 aylık süre zarfındaki çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği açısından iyi bir noktaya geldiklerini, halka hizmet için belediyenin tüm birimlerinin seferberlik ettiklerini belirten Başkan İbrahim Lale, “Doğası, yapısı ve geçmişiyle tarih kitaplarına girmiş nadide ilçemizi hak ettiği seviyeye getirmek için canla başla çalışıyoruz. Biz, biriken sorunlara çözüm bulmak için görev aldık. Geçen süre zarfında hem hizmet ettik, hem de Hanili hemşerilerimizle gönül bağı kurduk. Evlerine, iş yerlerine konuk olduk. Gönüllerine dokunduk. İhtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzattık. 2021 yılında bu bağı geliştirerek devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımızın bizler için talimat anlamına gelen ‘Belediyeler siyaset değil hizmet yapsın' sözlerini esas alarak ayrım yapmadan milletimizin tüm fertlerine hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın tabiriyle milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmak için çaba gösteriyoruz. Milletimizin emanetine layık olmak için samimiyet ve gayretle mücadele ediyoruz. Rabbim bu yolda bizi mahcup etmesin” dedi.

Hani'nin tarihsel önemine dikkat çeken Başkan İbrahim Lale, Ayn-ı Kebir suyu, Aynkeris suyu, Hatuniye Medresesi, Pir Aziz Türbesi, Şeyh Ahmed Efendi Türbesi ve Koki Çayı mesiresinin geçmişinin çok eskilere dayandığını ve bu yapıları restore ederek dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

“Valimiz büyük bir şans, kendisine teşekkür ediyoruz”

Hani Belediyesinin tüm projelerine başta Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun ve Ankara'da Bakanlık yetkililerinin büyük bir duyarlılık gösterdiğine vurgu yapan Başkan İbrahim Lale, “Bugüne dek kıt imkanlarla da olsa pek çok projeyi hayata geçirdik. Diyarbakır için büyük bir şans olarak gördüğümüz Valimiz Münir Karaloğlu'nun ve Bakanlıklarımızın büyük desteğiyle onlarca projeyi daha 2021 programımıza dahil ettik. Valimiz, Hani'mizin daha modern bir kent görünümüne kavuşması için çok duyarlı. Sorunlarımızı dinliyor, taleplerimizi geri çevirmiyor. Göreve geldiği günden bu yana kendisine ilettiğimiz sorunların çözüme kavuşması için elinden geleni yapmış ve yapmaya da devam ediyor. Sağ olsun bizleri dinliyor ve dikkate alıyor. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz valimizden memnunuz Allah da kendisinden razı olsun. Ortak hedefimiz Hani halkına en iyi hizmeti vermek ve ilçemizi hak ettiği yere getirmektir” diye konuştu.

“Bakanlık Diyarbakır-Hani karayolu projesini hayata geçirecek”

Görevi süresince önemli gördüğü projelerden birinin de her yıl onlarca ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Diyarbakır-Hani Karayolu'nun yeniden revize edilmesi projesi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı İbrahim Lale, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdindeki görüşmelerin sonuç verdiğini söyledi. Başkan Lale, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, projenin biran evvel bitirilmesi için gerekli talimatları verdi. Proje kapsamında kazalara, can ve mal kayıplarına neden olan virajlar ortadan kaldırılacak, yollar 10 metre genişleyecek, 67 kilometrelik yol 55 kilometreye inecek. Projenin hayata geçmesinde yoğun emekleri olan Valimiz Münir Karaloğlu'na, eski Bakanımız Mehdi Eker ve vekillerime teşekkür ediyorum. Yeni yolun faaliyete geçmesiyle ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçilmiş olacak, bu yolda vatandaşlarımız trafik kurallarına uymak suretiyle daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacak. Bu yol sayesinde ilçemizdeki ticari faaliyetler de artacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Lale, kentte Semt Sahası Projesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi, Millet Bahçesi Projesi, Parke Yapım Projesi, yol çalışmaları, yas evi tadilatı ve dere yatağı ıslahı, duvar yapımı ve dere yatağı ıslahı, çatı tadilatı, çeşme ve tuvalet yapımı, istinat duvar yapımı, kamelya ve çeşme yapımı çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Başkan Lale, Gürbüz, Abacılar ve Zirve mahallerinde sosyal faaliyetler için gençlere ve çocuklara yeni halı sahaların yapımının tamamlandığını kaydederek, Hani Şehir Stadyumunda ışıklandırma çalışması yapılarak güzel bir görünüme kavuşturulduğunu vurguladı.

Başkan Lale, ilçe mahallerinde yapılan çalışmalar sonucu sokaklarda bulunan hayvanlara yemek, barınma, ilaç, tedavi gibi ihtiyaçlarının giderildiğini sözlerine ekledi.