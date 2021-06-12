Hani Belediye Başkanı Lale öğrencilerin talebini yerine getirdi

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, belediyeye bağlı Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde pandemi nedeniyle kapanan kütüphaneyi öğrencilerin talebi doğrultusunda yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra tekrar açtı.

Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte toplum sağlığının korunması adına ve yayınlanan genelgeler doğrultusunda belediyeye ait olan ve faaliyetine ara veren kütüphane, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla 14 Mart 2020 tarihinde kapatılan ve girilen yeni normalleşme süreci ile birlikte 8 Haziranda tekrar kapılarını açan kütüphanede, konuklara her türlü olanak sunulurken, sosyal mesafe kurallarına da sıkı sıkıya bağlı kalınıyor. Yeniden hizmete açılan kütüphane, hafta içi sabah 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Gençler, temiz hava eşliğinde derslerini çalışıp, kitaplarını okuyabiliyor. Kütüphanenin hemen yan tarafında bulunan bilim ve teknoloji odaları da öğrencilerden gelen yoğun talep dolayısıyla hafta içerisinde Hanili çocuklara hizmet verecek.

Hani ilçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, kütüphanenin normalleşme sürecine uygun şekilde, girişte ateş ölçümü yapıldığını, HES kodu uygulaması ve mesafe kuralına uyulduğunu söyledi. Lale, kütüphanede Wi-Fi hizmeti ile ziyaretçilere ücretsiz çay ve kahve ikramı yapıldığını kaydetti.

Öğrencilerden Başkan Lale'ye teşekkür

Kütüphanenin tekrar faaliyete geçmesinden mutlu olduklarını belirten öğrenciler, sessiz, sakin ve hijyenik bir ortamda ders çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler, "Pandemi sürecinden sonra yaklaşan sınavlara daha iyi hazırlanmak için Hani Belediye Başkanımız İbrahim Lale'ye gittik. Kütüphanenin tekrar açılması için taleplerimizi ilettik. Taleplerimizi yerine getiren Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Kütüphanenin açılması bizleri mutlu etti. Ayrıca her türlü önlem alındığı için buraya güvenli bir şekilde gelebiliyoruz. Kütüphanemizin açılmasından dolayı çok memnunuz. Burada sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere tüm sağlık kurallarına azami dikkat ediliyor" dedi.