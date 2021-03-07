Hani Belediyesi, baharın gelişiyle park, bahçe düzenlemesi yaptı

Diyarbakır'ın Hani Belediyesi, bahar mevsiminin gelişiyle birlikte çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdi.

Hani Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlü tarafından kente gönderilen binlerce çam ağacı fidesini Salih Bey, Dicle ve Şehit Sezgin Caddeleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesi, Mimar Sinan, Bilgehan Şapkacı ve Yasin Börü Çocuk Parkı'na dikti. Fidan dikme çalışmalarına katılan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, “Gelecek nesillere yeşil bir Hani bırakmak için güzel ilçemizde binlerce ağaç fidelerimizi toprakla buluşturduk. İlçemizin yeşillendirilmesine katkı sunan Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, Yardımcısı Mehmet Taşan ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe merkezindeki Mimar Sinan, Bilgehan Şapkacı ve Yasin Börü Çocuk Parkı'nda denetim yapan fen işlerine bağlı ekipler, eksiklikleri tespit ettikten sonra bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Ekipler, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Fidan dikme çalışmalarına Hani İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlyas Güler ve sağlık çalışanları da eşlik etti.