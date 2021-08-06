Hani Gürbüz Gençlik Merkezi'nde eğitimler başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla açtığı Gençlik Merkezi, faaliyetlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin başarı grafiklerini yukarı taşımak amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturduğu eğitim yuvalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kullanılmayan bina eğitim yuvasına dönüştürüldü. Büyükşehir Belediyesi, daha önce Gürbüz belde belediye binası olarak inşa edilen ve değişen yasayla kullanılmamasından dolayı bakımsızlıktan metruk yapıya dönüşen mekanı, çocuklar için eğitim alanına dönüştürdü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi'nde açtığı gençlik merkezi, 2021-2022 eğitim döneminde ders başı yaptı. 3 dersliğin yer aldığı ve 7 öğretmenin görev yaptığı merkezde, 2 ve 8'inci sınıf arası ilkokul ve ortaokul öğrencileri eğitim faaliyetlerinde ücretsiz faydalanıyor. Gençlik merkezi yılın 12 ayı faaliyet yürütecek. Yılın 12 ayı farklı alanlarda faaliyetlerini devam edecek olan gençlik merkezinde, öğrencilere, matematik, Türkçe, fen ve bilişim teknolojileri derslerinde eğitim verilecek. Dersler dışında çocuklar, drama, akıl ve zeka, müzik, halk oyunları gibi birçok kulüp faaliyetlerinden de yararlanacak.

Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi Gençlik Merkezi'nde yer alacak olan psikolojik rehberlik ve danışmanlık servisi, öğrencilerin sorunlarının çözümü için katkıda bulunacak ve yılın belirli bölümlerinde velilerin de katıldığı seminerler düzenleyecek.