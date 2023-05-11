Hani yeniden ticaret yollarına kavuşuyor

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde başlatılan yeni yol çalışmalarında Bingöl ve Elazığ ile olan mesafe kısalıyor. Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, “Tarihi, kültürel değerleri ve ticari yaşamı ile ciddi bir potansiyele sahip olan ilçemiz için çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz" dedi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, Hani ilçesi ile Bingöl ve Elazığ ile bağlantı yollarının yapımına başladı. Projede Elazığ-Üçocak ile Hani, Hani, Kaledibi ile Bingöl, Hani, Soylu Mahallesi ile Kocaköy ilçesi, Hani, Kelekçi ve Kuyular Mahallesi ile Dicle ilçesi ile bağlantı yolları yapılacak.

"Ticaret yeniden canlanacak"

Projenin Hani için hayati değere sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Lale, komşu iki kent ve iki ilçeye olan mesafenin kısalacağını ifade ederek, “Tarihi, kültürel değerleri ve ticari yaşamı ile ciddi bir potansiyele sahip olan ilçemiz için çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile geçmişte kervanların kullandığı patika yolları, gelişen çağımıza uygun şekilde genişletip, asfaltlayıp kullanıma açıyoruz. İlçemizde ticaretin yeniden canlanmasına vesile olacak bu projede emeği geçen kıymetli Valimiz Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Abdullah Çiftçi'ye, ilçem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.